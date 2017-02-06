Глава МИД Литвы: нет причин снимать санкции против РФ

"Санкции должны быть сохранены, потому что мы не видим причин их снимать или пересматривать. Мы не видим для этого улучшений", - сказал он.

Напомним, по словам вице-президента США Майка Пенса, вопрос санкций США против России может быть решен в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНН, глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать, чтобы санкций против РФ оставались и на необходимости продолжения давления на Российскую федерацию.