Голова МЗС Ірану зустрівся з "Хезболлою", пообіцявши підтримку, і виступив з попередженням до Ізраїлю

Деталі

Іранський міністр виступив у Бейруті після завершення свого турне, під час якого він відвідав Сирію, Ірак та Ліван, де Іран користується широким впливом і де дислоковані десятки тисяч бойовиків, що підтримуються Іраном.

Амір Абдоллахіян повідомив журналістам у суботу в Бейруті, що він зустрівся з керівництвом «Хезболли», додавши, що «опір («Хезболла») перебуває у відмінному стані та в повній готовності відповісти на злочинні дії сіоністського утворення».

Він додав, що «опір вирішуватиме, чи розшириться війна, чи будуть відкриті нові фронти».

Під час свого візиту до Бейруту Амір Абдоллахіян зустрівся з лідером «Хезболли» Хасаном Насраллою, і вони обговорили війну.

"Ми зробимо все можливе, щоб зупинити сіоністські злочини в Газі", - сказав Амір Абдоллахіян.

При цьому голова МЗС Ірану закликав Ізраїль припинити напади на Газу, попередивши, що війна може поширитися на інші частини Близького Сходу, якщо «Хезболла» приєднається до битви, і це змусить Ізраїль постраждати від «величезного землетрусу».

Амір Абдоллахіян заявив, що ліванське угруповання «Хезболла» взяло до уваги всі сценарії війни, і Ізраїль має якнайшвидше припинити свої напади на сектор Газа.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включаючи ракетні удари, з території сектору Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав завдавати повітряних ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також Ліваном після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном із сектором Гази.

Ізраїль завдав тисячі ударів по сектору Гази і закликав до евакуації людей у північній частині анклаву, що спонукало тисячі людей втікати.