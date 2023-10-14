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Глава МИД Ирана встретился с "Хезболлой", пообещав поддержку, и выступил с предупреждением к Израилю

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что группировки боевиков в регионе "полностью готовы" отреагировать на любые действия Израиля, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Иранский министр выступил в Бейруте после завершения своего турне, во время которого он посетил Сирию, Ирак и Ливан, где Иран пользуется широким влиянием и где дислоцированы десятки тысяч боевиков, поддерживаемых Ираном.

Амир Абдоллахиян сообщил журналистам в субботу в Бейруте, что он встретился с руководством «Хезболлы», добавив, что «сопротивление («Хезболла») находится в отличном состоянии и в полной готовности ответить на преступные действия сионистского образования».

Он добавил, что «сопротивление будет решать, расширится ли война, будут ли открыты новые фронты».

Во время своего визита в Бейрут Амир Абдоллахиян встретился с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, и они обсудили войну.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы остановить сионистские преступления в Газе", - сказал Амир Абдоллахиян.

При этом глава МИД Ирана призвал Израиль прекратить атаки на Газу, предупредив, что война может распространиться на другие части Ближнего Востока, если «Хезболла» присоединится к битве, и это заставит Израиль пострадать от «огромного землетрясения».

Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» приняла во внимание все сценарии войны, и Израиль должен как можно скорее прекратить свои нападения на сектор Газа.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал наносить воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с сектором Газы.

Израиль нанёс тысячи ударов по сектору Газа и призвал к эвакуации людей в северной части анклава, что побудило тысячи людей бежать.

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