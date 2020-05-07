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Голова МЗС Чехії потрапив у ДТП, водій авто загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек потрапив в аварію в таксі, в якому вранці 6 травня їхав додому. Як пише "Радіо Свобода" із посиланням на чеські ЗМІ, міністр не постраждав, при цьому загинув 62-річний водій таксі, передає УНН.

Голова МЗС Чехії потрапив у ДТП, водій авто загинув

Обставини, за яких сталася аварія, зараз вивчає поліція. Наразі відомо, що таксі налетіло на припарковане авто. Допускається, що причиною аварії могли бути проблеми, пов’язані зі станом здоров’я водія таксі.

“Мені жаль, що згасло людське життя. Хочу висловити своє щире співчуття родині померлого”, — зазначив Томаш Петршічек.

Як повідомляє поліція, міністр Томаш Петршічек на основі власного бажання не користувався поліцейською охороною. “Це є його право, і це звичайна річ. Особа, яку охороняють, може будь-коли поліцейську охорону відкинути чи перервати”, — інформує чеська поліція на своїй твіттер-сторінці.

“Мати охорону — це право, зовсім не обов’язок членів уряду”, — наголосила у зв’язку з трагічною подією речниця поліції Катержіна Рендлова.

Нагадаємо, на Київщині розслідують обставини самогубства поліцейського після незначної ДТП.

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