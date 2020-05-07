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Глава МИД Чехии попал в ДТП, водитель авто погиб

Киев • УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек попал в аварию в такси, в котором утром 6 мая ехал домой. Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на чешские СМИ, министр не пострадал, при этом погиб 62-летний водитель такси, передает УНН.

Глава МИД Чехии попал в ДТП, водитель авто погиб

Обстоятельства, при которых произошла авария, сейчас изучает полиция. Известно, что такси налетело на припаркованное авто. Допускается, что причиной аварии могли быть проблемы, связанные с состоянием здоровья водителя такси.

“Мне жаль, что погасла человеческая жизнь. Хочу выразить свое искреннее соболезнование семье”, — отметил Томаш Петршичек.

Как сообщает полиция, министр Томаш Петршичек на основе собственного желания не пользовался полицейской охраной. “Это его право, и это обычное дело. Охраняемое лицо, может в любое время от полицейской охраны отказаться или прервать её”, — информирует чешская полиция на своей твиттер-странице.

“Иметь охрану — это право, совсем не обязанность членов правительства”, — отметила в связи с трагическим событием пресс-секретарь полиции Катержина Рендлова.

Напомним, в Киевской области расследуют обстоятельства самоубийства полицейского после незначительной ДТП.

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