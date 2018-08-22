Голова МЗС Британії: розбіжності Вашингтона і Лондона по Ірану не повинні заважати відносинам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Різні позиції США і Великої Британії по Ірану не повинні впливати на відносини двох країн в інших сферах. Про це заявив у вівторок голова МЗС Великої Британії Джеремі Хант, виступаючи у вівторок у Вашингтоні в Інституті миру, повідомляє УНН.
“Ви можете бути найближчими союзниками, але все ж мати розбіжності”, — заявив голова МЗС. “Ми вважаємо, що найкращий спосіб зупинити розвиток ядерної програми Ірану — зберегти прихильність ядерної угоді, але адміністрація (Трампа) має іншу думку, — вважає Хант. — Я не думаю, що це повинно заважати величезній кількості спільних інтересів в регіоні і по всьому світу , де ми є абсолютними союзниками”.
В ході свого першого візиту в США в якості глави МЗС Хант зустрівся з віце-президентом США Майклом Пенсом. В ході переговорів Пенс підкреслив, що США підтримують заклики Великої Британії до європейських партнерів бути солідарними щодо випадків застосування хімічної зброї. Вони зійшлися на думці, що важливо дотримуватися норм міжнародного права в разі застосування хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, США, Британія і Франція заявили про готовність відповісти в разі хіматак в Сирії.