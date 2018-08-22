Глава МИД Британии: разногласия Вашингтона и Лондона по Ирану не должны мешать отношениям
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Разные позиции США и Великобритании по Ирану не должны влиять на отношения двух стран в других сферах. Об этом заявил во вторник глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая во вторник в Вашингтоне в Институте мира, сообщает УНН.
“Вы можете быть ближайшими союзниками, но все же иметь разногласия”, — заявил глава МИД. “Мы считаем, что лучший способ остановить развитие ядерной программы Ирана — сохранить приверженность ядерной сделке, но администрация (Трампа) имеет другое мнение, — считает Хант. — Я не думаю, что это должно мешать огромному числу общих интересов в регионе и по всему миру, где мы являемся абсолютными союзниками”.
В ходе своего первого визита в США в качестве главы МИД Хант встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. В ходе переговоров Пенс подчеркнул, что США поддерживают призывы Великобритании к европейским партнерам быть солидарными в отношении случаев применения химического оружия. Они сошлись во мнении, что важно придерживаться норм международного права в случае применения химического оружия.
Как сообщал УНН, США, Великобритания и Франция заявили о готовности ответить в случае химатак в Сирии.