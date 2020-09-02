Голова МЗС Білорусі заявив, що у країні не дозволили реалізувати "український сценарій"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей під час візиту до Москви на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що у Білорусі не дозволили реалізувати "український сценарій" революції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Сьогодні нам доводиться відповідати як на внутрішні, так і на зовнішні передусім виклики. Причому останні більшою мірою зумовлюють перші. Проте хочу сказати, що ми витримали перший натиск і не дозволили реалізувати в Білорусії український сценарій, сценарій кольорової революції, організованої ззовні”, - сказав він.
Макей також подякував главі МЗС РФ за позицію Москви щодо ситуації в республіці.
Він заявив, що Білорусь зацікавлена в обміні думками з російською стороною з усіх актуальних питань.
“Націлені на відкритий діалог, зацікавлені в обміні думками з усіх актуальних питань двосторонньої і багатосторонньої порядку денного”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей сьогодні відвідує Російську Федерацію.