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Голова МЗС Білорусі заявив, що у країні не дозволили реалізувати "український сценарій"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей під час візиту до Москви на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що у Білорусі не дозволили реалізувати "український сценарій" революції, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Голова МЗС Білорусі заявив, що у країні не дозволили реалізувати "український сценарій"

“Сьогодні нам доводиться відповідати як на внутрішні, так і на зовнішні передусім виклики. Причому останні більшою мірою зумовлюють перші. Проте хочу сказати, що ми витримали перший натиск і не дозволили реалізувати в Білорусії український сценарій, сценарій кольорової революції, організованої ззовні”, - сказав він.

Макей також подякував главі МЗС РФ за позицію Москви щодо ситуації в республіці.

Він заявив, що Білорусь зацікавлена ​​в обміні думками з російською стороною з усіх актуальних питань.

“Націлені на відкритий діалог, зацікавлені в обміні думками з усіх актуальних питань двосторонньої і багатосторонньої порядку денного”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей сьогодні відвідує Російську Федерацію.

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