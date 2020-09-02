Глава МИД Беларуси заявил, что в стране не позволили реализовать "украинский сценарий"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время визита в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что в Беларуси не позволили реализовать "украинский сценарий" революции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне”, — сказал он.
Макей также поблагодарил главу МИД РФ за позицию Москвы по ситуации в республике.
Макей заявил, что Белоруссия заинтересована в обмене мнениями с российской стороной по всем актуальным вопросам.
“Нацелены на открытый диалог, заинтересованы в обмене мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня”, — сказал он.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей сегодня посещает Российскую Федерацию.