Голова МВС вручив нагороди правоохоронцям та рятувальникам до Дня захисників і захисниць України

Деталі

Міністр нагородив рятувальників, поліцейських, гвардійців, прикордонників та міграційників орденами “За мужність”, медалями “За бездоганну службу”, “За врятоване життя”, “Захиснику Вітчизни”, нагрудними знаками “За відзнаку в службі”, “За безпеку народу”, грамотами та почесними грамотами.

“Сьогодні в Міністерстві присутні ті, хто забезпечив внутрішню безпеку держави на високому рівні. На жаль, не всі змогли дійти до цього часу”, — сказав міністр.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх загиблих, які боролися за суверенітет і захищали нашу державу.

“Сьогодні Міністерство внутрішніх справ об’єднує в собі сили, які створюють внутрішню безпеку для кожного громадянина нашої країни. Гвардійці, прикордонники, міграційники, рятувальники та поліцейські. Це наше свято!”, — зазначив Денис Монастирський.

Очільник МВС наголосив, що пишається кожним, хто присвятив своє життя захисту рідної землі: “Без наших об’єднаних зусиль безпека держави неможлива. Переконаний, що це відчуває кожен громадянин нашої держави. Бажаю перемоги всім нам в цей великий день! Слава Україні!”.