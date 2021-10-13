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Глава МВД вручил награды правоохранителям и спасателям ко Дню защитников и защитниц Украины

Глава МВД вручил награды правоохранителям и спасателям ко Дню защитников и защитниц Украины

Киев  •  УНН

 • 22901 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Сегодня, 13 октября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил 52 сотрудника правоохранительных органов и спасателей ко Дню защитников и защитниц Украины, сообщает УНН.

Детали

Министр наградил спасателей, полицейских, гвардейцев, пограничников и миграционников орденами “За мужество”, медалями “За безупречную службу”, “За спасенную жизнь”, “Защитнику Отечества”, нагрудными знаками “За отличие в службе”, “За безопасность народа”, грамотами и почетными грамотами.

“Сегодня в Министерстве присутствуют те, кто обеспечил внутреннюю безопасность государства на высоком уровне. К сожалению, не все смогли прийти к этому времени”, — сказал министр.

Минутой молчания присутствующие почтили память всех погибших, боролись за суверенитет и защищали нашу страну.

“Сегодня Министерство внутренних дел объединяет в себе силы, которые создают внутреннюю безопасность для каждого гражданина нашей страны. Гвардейцы, пограничники, миграционники, спасатели и полицейские. Это наш праздник!”, — отметил Денис Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что гордится каждым, кто посвятил свою жизнь защите родной земли: “Без наших объединенных усилий безопасность государства невозможна. Убежден, что это чувствует каждый гражданин нашего государства. Желаю победы всем нам в этот великий день! Слава Украине!”.

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