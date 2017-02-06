Голова місії ОБСЄ закликав до захисту від атак критично важливої інфраструктури на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан наголосив на необхідності захисту цивільної інфраструктури, яка є критичною важливою для населення Донбасу, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook СММ ОБСЄ.
“Цивільна інфраструктура, особливо, від якої залежить цивільне населення, має бути захищена від атак. Необхідно уникати використання її для будь-яких військових потреб. Наслідки шкоди цивільної інфраструктури, таких як системи водопостачання та електричної мережі, має далекосяжні наслідки, в тому числі спричинює страждання жителів району і може призвести до можливого викиду токсичних хімічних речовин”, — заявив він.
Е.Апакан підкреслив, що “необхідні подальші зусилля та конкретні кроки, щоб уникати ризиків та проблеми, включаючи демілітаризацію конкретних об’єктів і утримування від використання їх у військових цілях.”
Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні закликала до негайного дотримання угод про припинення вогню на Донбасі.