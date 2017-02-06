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Глава миссии ОБСЕ призвал к защите от атак критически важной инфраструктуры на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан отметил необходимость защиты гражданской инфраструктуры, которая является критической важной для населения Донбасса, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook СММ ОБСЕ.

Глава миссии ОБСЕ призвал к защите от атак критически важной инфраструктуры на Донбассе

"Гражданская инфраструктура, особенно, от которой зависит гражданское население, должна быть защищена от атак. Необходимо избегать использования ее для любых военных нужд. Последствия ущерба гражданской инфраструктуры, таких как системы водоснабжения и электрической сети, имеет далеко идущие последствия, в том числе вызывает страдания жителей района и может привести к возможному выбросу токсичных химических веществ", - заявил он.

Э.Апакан подчеркнул, что "необходимы дальнейшие усилия и конкретные шаги, чтобы избежать рисков и проблемы, включая демилитаризацию конкретных объектов и содержание от использования в военных целях."

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призвала к немедленному соблюдению соглашений о прекращении огня на Донбассе.

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