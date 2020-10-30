Голова КСУ: у мене не було розмов з Президентом по антикорупційному законодавству
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не мав розмови з Президеном України Володимиром Зеленським щодо рішень про антикорупційне законодавство. Про це він сказав на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"По антикорупційному законодавству у мене розмов з Президентом не було… Після рішення по 366 та іншим питанням я з Президентом України не спілкувався. Але, коли пішла реакція на це рішення, і коли треба було пояснити, щоб не було такого суспільного резонансу, ми зібрали збору суддів, одноголосно було визнано, що є певний тиск на суддів. Перед цим ми просто зробили заяву, на яку не було ніякої реакції", - сказав голова КСУ.
Нагадаємо, раніше сьогодні прессекретар Глави держави заявила, що Володимир Зеленський говорив з головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким і рішення після наради РНБО приймав з урахуванням переговорів з суддею.