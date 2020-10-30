Глава КСУ: у меня не было разговоров с Президентом по антикоррупционному законодательству

"По антикоррупционному законодательству у меня разговоров с Президентом не было... После решения по 366 и другим вопросам я с Президентом Украины не общался. Но, когда пошла реакция на это решение, и когда надо было объяснить, чтобы не было такого общественного резонанса, мы собрали сбора судей, единогласно было признано, что есть определенное давление на судей. Перед этим мы просто сделали заявление, на которое не было никакой реакции", - сказал глава КСУ.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Главы государства заявила, что Владимир Зеленский говорил с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким и решение после совещания СНБО принимал с учетом переговоров с судьей.