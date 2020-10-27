Голова КСУ зустрівся з дипломатами ЄС, США та Японії: говорили про антикорупційні органи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні Конституційний Суд України відвідали дипломати з Японії, ЄС та США, де вони зустрілися з Головою Конституційного Суду України Олександром Тупицьким, передає УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.
Як повідомили у пресслужбі, сьогодні Конституційний Суд України відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураі, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні, Посол Матті Маасікас та тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, де вони зустрілися з Головою Конституційного Суду України Олександром Тупицьким.
"У ході зустрічей сторони обговорили низку питань діяльності Конституційного Суду в аспекті відповідності конституційним правилам та принципам мети створення та завдань системи антикорупційних органів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.
Відзначимо, що на сайті КСУ зазначили, що у справі щодо антикорупційної платформи ухвалено Рішення, повний текст якого буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду України відповідно до вимог Закону України “Про Конституційний Суд України”.
Рішення набирає законної сили з моменту його ухвалення.