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Председатель КСУ встретился с дипломатами ЕС, США и Японии: говорили об антикоррупционных органах

Председатель КСУ встретился с дипломатами ЕС, США и Японии: говорили об антикоррупционных органах

Киев  •  УНН

 • 15893 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня Конституционный Суд Украины посетили дипломаты из Японии, ЕС и США, где они встретились с Председателем Конституционного Суда Украины Александром Тупицким, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Как сообщили в пресс-службе, сегодня Конституционный Суд Украины посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура, Глава Представительства Европейского Союза в Украине, посол Матти Маасикас и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, где они встретились с Председателем Конституционного Суда Украины Александром Тупицким.

"В ходе встреч стороны обсудили ряд вопросов деятельности Конституционного Суда в аспекте соответствия конституционным правилам и принципам цели создания и задач системы антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации СМИ, Конституционный суд признал статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.

Отметим, что на сайте КСУ отметили, что по делу о антикоррупционной платформе принято Решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

Решение вступает в законную силу с момента его принятия.

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