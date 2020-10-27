Председатель КСУ встретился с дипломатами ЕС, США и Японии: говорили об антикоррупционных органах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня Конституционный Суд Украины посетили дипломаты из Японии, ЕС и США, где они встретились с Председателем Конституционного Суда Украины Александром Тупицким, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Как сообщили в пресс-службе, сегодня Конституционный Суд Украины посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура, Глава Представительства Европейского Союза в Украине, посол Матти Маасикас и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, где они встретились с Председателем Конституционного Суда Украины Александром Тупицким.
"В ходе встреч стороны обсудили ряд вопросов деятельности Конституционного Суда в аспекте соответствия конституционным правилам и принципам цели создания и задач системы антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации СМИ, Конституционный суд признал статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.
Отметим, что на сайте КСУ отметили, что по делу о антикоррупционной платформе принято Решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".
Решение вступает в законную силу с момента его принятия.