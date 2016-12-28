Мер Кропивницького розповів про основні видатки міського бюджету-2017
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович розповів про основні видатки міського бюджету-2017 року сьогодні під час підсумкової прес-конференції. За його словами, ресурс міського бюджету на наступний рік склав близько 2 млрд 45 млн грн, передає кореспондент УНН.
“Це майже в півтора рази більше, ніж бюджет 2016 року”, — сказав міський голова.
Згідно з інформацією, на освіту в наступному році планують витратити 663 млн грн, на охорону здоров’я — 267 млн грн, на соцзахист населення — 25 млн грн, на розвиток ЖКГ — 200 млн грн, фізичну культуру і спорт — 16,7 млн грн, культуру — 41 млн грн.
Зокрема А.Райкович розповів, що на придбання та ремонт шкільних меблів та оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста сучасними комп’ютерними класами, підключення їх до мережі Інтернет у бюджеті м.Кропивницький на наступний рік передбачили майже 30 млн гривень.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, школи Херсонщини отримали у подарунок 713 персональних комп’ютерів від Уряду.