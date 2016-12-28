Мэр Кропивницкого рассказал об основных расходах городского бюджета-2017
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Мэр Кропивницкого Андрей Райкович рассказал об основных расходах городского бюджета-2017 сегодня во время итоговой пресс-конференции. По его словам, ресурс городского бюджета на следующий год составил около 2 млрд 45 млн грн, передает корреспондент УНН.
"Это почти в полтора раза больше, чем бюджет 2016 года", - сказал городской голова.
Согласно информации, на образование в следующем году планируют потратить 663 млн грн, на здравоохранение - 267 млн грн, на соцзащиту населения - 25 млн грн, на развитие ЖКХ - 200 млн грн, физическую культуру и спорт - 16,7 млн грн, культуру - 41 млн грн.
В частности А.Райкович рассказал, что на приобретение и ремонт школьной мебели и оснащение всех учебных заведений города современными компьютерными классами, подключение их к сети Интернет в бюджете г.Кропивницкий на следующий год предусмотрели почти 30 млн гривен.
Напомним, как сообщал УНН, школы Херсонской области получили в подарок 713 персональных компьютеров от правительства.