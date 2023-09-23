Голова комітету Сенату США Менендес залишить посаду після звинувачень у хабарництві

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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив про цей крок у п'ятницю вдень, заявивши, що Менендес "справедливо вирішив тимчасово піти зі своєї посади голови комітету з міжнародних відносин доти, доки питання не буде вирішене".

Згідно з обвинуваченням, Менендес отримав сотні тисяч доларів хабарів від єгипетського уряду в обмін на те, щоб використовувати своє становище на користь єгипетського президента Абделя Фаттаха Ас-Сісі.

В обвинуваченні стверджується, що Менендес отримав хабарі готівкою, золотом, розкішним автомобілем і виплатою іпотечних кредитів на житло.

Однак, Менендес заперечує всі звинувачення.

Його тимчасова відставка з посади голови комітету є обов'язковою відповідно до статуту демократів Сенату.

Наразі відомо, сенатор Бен Кардін, демократ від штату Меріленд, на деякий термін замінить Менендеса на посаді голови комітету.

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