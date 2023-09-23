Голова комітету Сенату США Менендес залишить посаду після звинувачень у хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Американський сенатор-демократ Боб Менендес, голова комітету Сенату США з міжнародних відносин, тимчасово йде зі своєї посади після того, як йому було висунуто обвинувачення в хабарництві, повідомляє Politico, передає УНН.
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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив про цей крок у п'ятницю вдень, заявивши, що Менендес "справедливо вирішив тимчасово піти зі своєї посади голови комітету з міжнародних відносин доти, доки питання не буде вирішене".
Згідно з обвинуваченням, Менендес отримав сотні тисяч доларів хабарів від єгипетського уряду в обмін на те, щоб використовувати своє становище на користь єгипетського президента Абделя Фаттаха Ас-Сісі.
В обвинуваченні стверджується, що Менендес отримав хабарі готівкою, золотом, розкішним автомобілем і виплатою іпотечних кредитів на житло.
Однак, Менендес заперечує всі звинувачення.
Його тимчасова відставка з посади голови комітету є обов'язковою відповідно до статуту демократів Сенату.
Наразі відомо, сенатор Бен Кардін, демократ від штату Меріленд, на деякий термін замінить Менендеса на посаді голови комітету.
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