Глава комитета Сената США Менендес покинет пост после обвинений во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Американский сенатор-демократ Боб Менендес, председатель комитета Сената США по международным отношениям, временно уходит со своего поста после того, как ему было выдвинуто обвинение во взяточничестве, сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер объявил об этом шаге в пятницу днем, заявив, что Менендес "справедливо решил временно уйти со своего поста председателя комитета по международным отношениям до тех пор, пока вопрос не будет решен".
Согласно обвинению, Менендес получил сотни тысяч долларов взяток от египетского правительства в обмен на то, чтобы использовать свое положение в пользу египетского президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси.
В обвинении утверждается, что Менендес получил взятки наличными, золотом, роскошным автомобилем и выплатой ипотечных кредитов на жилье.
Однако, Менендес отрицает все обвинения.
Его временная отставка с должности председателя комитета является обязательной в соответствии с уставом демократов Сената.
В настоящее время известно, сенатор Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд, на некоторый срок заменит Менендеса на посту председателя комитета.
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