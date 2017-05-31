Голова "Газпрому" та І.Додон обговорили поставки російського газу до Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні в Санкт-Петербурзі відбулася робоча зустріч Голови Правління ПАТ “Газпром” Олексія Міллера і Президента Республіки Молдова Ігоря Додона, під час якої обговорили поставки російського газу до Молдови, передає УНН з посиланням на прес-службу “Газпрому”.
“Сторони обговорили поточний стан спільної діяльності в сфері поставок російського газу споживачам республіки і його транзиту по території Молдови в країни далекого зарубіжжя. Учасники зустрічі позитивно оцінили перспективи розвитку співпраці,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомили у “Нафтогазі”, Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу “бери або плати” “Газпрому” за контрактом на постачання газу від 2009 року.
Також, арбітраж задовольнив вимоги “Нафтогазу” стосовно формування ціни на російський газ і повністю скасував заборону на реекспорт газу.
Нагадаємо, сьогодні І.Додон заявив, що відносини між Молдовою та Росією “ніколи не були так близько до краю прірви”.