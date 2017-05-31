Глава "Газпрома" и И.Додон обсудили поставки российского газа в Молдову
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и Президента Республики Молдова Игоря Додона, во время которой обсудили поставки российского газа в Молдову, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".
"Стороны обсудили текущее состояние совместной деятельности в сфере поставок российского газа потребителям республики и его транзита по территории Молдовы в страны дальнего зарубежья. Участники встречи положительно оценили перспективы развития сотрудничества ", - говорится в сообщении.
Как сообщили в "Нафтогазе", Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования принципа "бери или плати" "Газпрома" по контракту на поставку газа от 2009 года.
Также, арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно формирования цены на российский газ и полностью отменил запрет на реэкспорт газа.
Напомним, сегодня И.Додон заявил, что отношения между Молдовой и Россией "никогда не были так близко к краю пропасти" .