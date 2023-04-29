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Голова ДСНС: наслідки терору в Умані були б катастрофічні, якби не самовіддана робота рятувальників

Голова ДСНС: наслідки терору в Умані були б катастрофічні, якби не самовіддана робота рятувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук відзначив відважну та самовіддану роботу рятувальників, яку вони провели під час розбору завалів дев'ятиповерхівки в Умані, куди влучила російська ракета. Про це Крук повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Наслідки цього терору були б катастрофічні, якби не самовіддана робота рятувальників.

35 годин поспіль наші фахівці докладали максимум зусиль для порятунку людей та пошуку тих, чиї життя обірвалися після ракетної атаки ворога по Умані", - зазначив Крук.

Доповнення

Голова ДСНС також повідомив, що під час рятувальної операції було врятовано 17 життів.

"...це ще 17 причин, чому вас називають "герої без зброї",- сказав він.

"Обличчя тих, хто попри втому знаходить сили рятувати життя", - підкреслив Крук.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 квітня, о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко раніше повідомляв, що пошуково-рятувальна операція в Умані завершена, врятовано 17 осіб.

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