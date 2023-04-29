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Глава ГСЧС: последствия террора в Умани были бы катастрофические, если бы не самоотверженная работа спасателей

Глава ГСЧС: последствия террора в Умани были бы катастрофические, если бы не самоотверженная работа спасателей

Киев • УНН

 • 366361 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук отметил отважную и самоотверженную работу спасателей, которую они провели во время разбора завалов девятиэтажки в Умани, куда попала российская ракета. Об этом Крук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Последствия этого террора были бы катастрофические, если бы не самоотверженная работа спасателей.

35 часов подряд наши специалисты прилагали максимум усилий для спасения людей и поиска тех, чьи жизни оборвались после ракетной атаки врага по Умани", - отметил Крук.

Дополнение

Глава ГСЧС также сообщил, что во время спасательной операции было спасено 17 жизней.

"...это еще 17 причин, почему вас называют "герои без оружия",- сказал он.

"Лица тех, кто несмотря на усталость находит силы спасать жизни", - подчеркнул Крук.

Напомним

В пятницу, 28 апреля, в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживали 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

Министр внутренних дел Игорь Клименко ранее сообщал, что поисково-спасательная операция в Умани завершена, спасены 17 человек.

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