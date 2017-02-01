Голова Донецької ВЦА: наразі в Авдіївці паніки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Завдяки постійній підтримці керівництва країни паніки в Авдіївці наразі немає. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми маємо усю необхідну допомогу від керівництва країни. Дуже багато допомагають інші області, міжнародні організації. Завдяки цій підтримці, в Авдіївці немає паніки. Зараз необхідно добитись режиму тиші, щоб ремонтники вийшли на місце пориву та відновили електропостачання”, — повідомив П.Жебрівський.
Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що станом на 8 ранку 1 лютого масової евакуації населення Авдіївки не планується.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.