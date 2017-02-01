Председатель Донецкой ВГА: сейчас в Авдеевке паники нет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Благодаря постоянной поддержке руководства страны паники в Авдеевке пока нет. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы имеем всю необходимую помощь от руководства страны. Очень много помогают другие области, международные организации. Благодаря этой поддержке, в Авдеевке нет паники. Сейчас необходимо добиться режима тишины, чтобы ремонтники вышли на место порыва и восстановили электроснабжение", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 8 утра 1 февраля массовой эвакуации населения Авдеевки не планируется.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.