Голова дипломатії ЄС запросив лідерів Сербії та Косово на термінову зустріч до Брюсселя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у четвер запросив президента Сербії Александара Вучича та прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті на термінові переговори до Брюсселя, пише УНН.
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"Я запросив лідерів Сербії Александара Вучича та Косова Альбіна Курті до Брюсселя для термінової зустрічі, щоб знайти вихід із поточної кризи", - написав Боррель у Twitter.
З його слів, "потрібна негайна деескалація та нові вибори на півночі за участю косовських сербів". "Це має першорядне значення для регіону та ЄС", - підкреслив Боррель.
Доповнення
Політична криза, що переросла в насильство на півночі Косова, посилилася після того, як мери, що є етнічними албанцями, прийшли до влади в регіоні, де переважають серби. Більшість сербського населення бойкотувало квітневі вибори, дозволивши бути обраними етнічним албанцям.