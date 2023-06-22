Глава дипломатии ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово на срочную встречу в Брюссель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти на срочные переговоры в Брюссель, пишет УНН.
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"Я пригласил лидеров Сербии Александара Вучича и Косово Альбина Курти в Брюссель для срочной встречи, чтобы найти выход из текущего кризиса", - написал Боррель в Twitter.
По его словам, "нужна немедленная деэскалация и новые выборы на севере с участием косовских сербов". "Это имеет первостепенное значение для региона и ЕС", - подчеркнул Боррель.
Дополнение
Политический кризис, переросший в насилие на севере Косово, усилился после того, как мэры, являющиеся этническими албанцами, пришли к власти в регионе, где преобладают сербы. Большинство сербского населения бойкотировало апрельские выборы, позволив быть избранными этническим албанцам.