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Голова Держприкордонслужби отримав звання генерала армії

Голова Держприкордонслужби отримав звання генерала армії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Указом Президента військове звання генерал армії України присвоєно Голові Державної прикордонної служби України Петру Цигикалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Держприкордонслужби.

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Петро Порошенко вручив державні нагороди та присвоїв військові звання військовослужбовцям та співробітникам Державної прикордонної служби України. Глава держави нагородив прикордонників під час перебування у Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

Звання генерал-лейтенанта присвоєно першому заступнику та заступнику Голови Державної прикордонної служби України Юрію Греську і Артуру Пімєнову.

Також медаллю “За військову службу Україні” нагороджено старшого прапорщика, старшого техніка — начальника групи автоматизованих систем управління відділення зв’язку відділу прикордонної служби “Ялта” Донецького прикордонного загону Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України Яну Адамовську.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, старший прапорщик Адамовська під час захоплення сепаратистами міста Іловайськ вона разом із особовим складом відділу прикордонної служби “Іловайськ” вибула на посилення пункту пропуску “Успенка” відділу прикордонної служби “Амвросіївка”. В умовах постійних обстрілів та наступів агресора старший прапорщик надавала медичну допомогу військовослужбовцям Державної прикордонної служби України та Збройних Сил України, чим забезпечила збереження життя побратимам.

Також почесне звання “Заслужений працівник транспорту України” присвоєно генерал-майору, начальникові авіаційного управління — начальнику авіації Департаменту охорони державного кордону Державної прикордонної служби України Миколі Тепану. Генерал-майор Тепан особисто здійснює організацію застосування авіації Державної прикордонної служби України в зоні проведення антитерористичної операції. За період проведення АТО підрозділами авіації ДПС евакуйовані 317 поранених військовослужбовців.

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