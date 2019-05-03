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Председатель Госпогранслужбы получил звание генерала армии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Указом Президента воинское звание генерал армии Украины присвоено Председателю Государственной пограничной службы Украины Петру Цигикало. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Петр Порошенко вручил государственные награды и присвоил воинские звания военнослужащим и сотрудникам Государственной пограничной службы Украины. Глава государства наградил пограничников во время пребывания в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

Звание генерал-лейтенанта присвоено первому заместителю и заместителю Председателя Государственной пограничной службы Украины Юрию Гресько и Артуру Пименова.

Также медалью “За воинскую службу Украине” награждена старший прапорщик, старший техника — начальника группы автоматизированных систем управления отделения связи отдела пограничной службы “Ялта” Донецкого пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Яна Адамовская.

Как сообщили в Госпогранслужбе, старший прапорщик Адамовская во время захвата сепаратистами города Иловайск вместе с личным составом отдела пограничной службы “Иловайск” выбыла на усиление пункта пропуска “Успенка” отдела пограничной службы “Амвросиевка”. В условиях постоянных обстрелов и наступлений агрессора старший прапорщик оказывала медицинскую помощь военнослужащим Государственной пограничной службы Украины и Вооруженных Сил Украины, чемсохранила жизни побратимам.

Также почетное звание “Заслуженный работник транспорта Украины” присвоено генерал-майору, начальнику авиационного управления — начальнику авиации Департамента охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины Николаю Тепану. Генерал-майор Тепан лично осуществляет организацию применения авиации Государственной пограничной службы Украины в зоне проведения антитеррористической операции. За период проведения АТО подразделениями авиации ГПС эвакуированы 317 раненых военнослужащих.

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