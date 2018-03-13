Голова Держдепу пов'язав отруєння в Солсбері з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Рекс Тіллерсон заявив про абсолютну згоду з висновками британців про можливу причетність Росії до отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері. При цьому він назвав Росію “дестабілізуючою силою”. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті Державного департаменту США.
“У нас є повна впевненість в розслідуванні, яке проводить Велика Британія, і в її оцінці, що Росія, схоже, несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичного агента, яке відбулося в Солсбері минулого тижня”, — йдеться в заяві.
“Такого роду напад — замах на вбивство приватної особи на території суверенної держави — ніколи не може бути виправданим, і ми обурені тим, що Росія, як видається, знову зайнялася такою поведінкою. Від України до Сирії — а тепер і Великобританії — Росія продовжує залишатися безвідповідальною дестабілізуючою силою в світі, діючи з відкритим нехтуванням суверенітетом інших держав і життями їх громадян”, — заявив Тіллерсон.
Тіллерсон також заявив, що для винних, і виконавців, і замовників, повинні бути серйозні наслідки. “Ми солідарні з нашими союзниками в Сполученому Королівстві і будемо продовжувати тісно координувати наші дії”, — резюмував глава Держдепу.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.