Голова Держдепу пов'язав отруєння в Солсбері з Росією

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Рекс Тіллерсон заявив про абсолютну згоду з висновками британців про можливу причетність Росії до отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері. При цьому він назвав Росію “дестабілізуючою силою”. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті Державного департаменту США.

“У нас є повна впевненість в розслідуванні, яке проводить Велика Британія, і в її оцінці, що Росія, схоже, несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичного агента, яке відбулося в Солсбері минулого тижня”, — йдеться в заяві.

“Такого роду напад — замах на вбивство приватної особи на території суверенної держави — ніколи не може бути виправданим, і ми обурені тим, що Росія, як видається, знову зайнялася такою поведінкою. Від України до Сирії — а тепер і Великобританії — Росія продовжує залишатися безвідповідальною дестабілізуючою силою в світі, діючи з відкритим нехтуванням суверенітетом інших держав і життями їх громадян”, — заявив Тіллерсон.

Тіллерсон також заявив, що для винних, і виконавців, і замовників, повинні бути серйозні наслідки. “Ми солідарні з нашими союзниками в Сполученому Королівстві і будемо продовжувати тісно координувати наші дії”, — резюмував глава Держдепу.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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