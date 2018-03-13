Глава Госдепа связал отравление в Солсбери с Россией

КИЕВ. 13 марта. УНН. Рекс Тиллерсон заявил об абсолютном согласии с выводами британцев о возможной причастности России к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом он назвал Россию “дестабилизирующей силой”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Государственного департамента США.