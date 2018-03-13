Глава Госдепа связал отравление в Солсбери с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Рекс Тиллерсон заявил об абсолютном согласии с выводами британцев о возможной причастности России к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом он назвал Россию “дестабилизирующей силой”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Государственного департамента США.
“У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое состоялось в Солсбери на прошлой неделе”, — говорится в заявлении.
“Такого рода нападение — покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства — никогда не может быть оправданным, и мы возмущены тем, что Россия, как представляется, снова занялась таким поведением. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании — Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан”, — заявил Тиллерсон.
Тиллерсон также заявил, что для виновных и исполнителей, и заказчиков, должны быть серьезные последствия. “Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия”, — резюмировал глава Госдепа.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.