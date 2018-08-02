Голова Берегової охорони США сподівається, що Сенат схвалить будівництво арктичних криголамів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Голова Берегової охорони США адмірал Карл Шульц висловив сподівання, що Сенат Конгресу схвалить виділення коштів на будівництво криголамів для посилення позицій країни в Арктиці. Про це 26-й командувач Берегової охорони заявив в середу, виступаючи у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, повідомляє УНН.
“Процес асигнування — тривалий процес. Сенат визначив проект (бюджету відомства), який включає виділення 750 млн доларів”, — заявив Шульц. “Нам потрібно шість криголамів, один з них повинен бути важким криголамом”, — зазначив він.
У червні президент США Дональд Трамп на церемонії зміни командувача Берегової охорони, яка є в Сполучених Штатах одним з видів збройних сил поряд з сухопутними військами, ВПС, ВМС і Корпусом морської піхоти, заявив, що відомство отримає свій перший за останні більш ніж 40 років важкий криголам. Під час церемонії віце-адмірал Карл Шульц змінив адмірала Пола Зукунфта.
Перед своєю відставкою Зукунфт пояснив, що Берегова охорона розробляла плани щодо оснащення флоту шістьма криголамами протягом 20 років, а тепер закладається фундамент їх реалізації, сам процес повинен бути максимально прискорений.
Як повідомляв УНН, США збільшили оборонний бюджет до 716 млрд доларів на 2019 фінансовий рік.