Глава Береговой охраны США надеется, что Сенат одобрит строительство арктических ледоколов

“Процесс ассигнования — длительный процесс. Сенат отметил проект (бюджета ведомства), который включает выделение 750 млн долларов”, — заявил Шульц. “Нам нужно шесть ледоколов, один из них должен быть тяжелым ледоколом”, — отметил он.

В июне президент США Дональд Трамп на церемонии смены командующего Береговой охраны, которая является в Соединенных Штатах одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что ведомство получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол. Во время церемонии вице-адмирал Карл Шульц сменил адмирала Пола Зукунфта.

Перед своей отставкой Зукунфт пояснил, что Береговая охрана разрабатывала планы по оснащению флота шестью ледоколами в течение 20 лет, а теперь закладывается фундамент их реализации, сам процесс должен быть максимально ускорен.

Как сообщал УНН, США увеличили оборонный бюджет до 716 млрд долларов в 2019 финансовый год.