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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14813 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 118828 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166109 просмотра

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Глава Береговой охраны США надеется, что Сенат одобрит строительство арктических ледоколов

Глава Береговой охраны США надеется, что Сенат одобрит строительство арктических ледоколов

Киев  •  УНН

 • 8917 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Глава Береговой охраны США адмирал Карл Шульц выразил надежду, что Сенат Конгресса одобрит выделение средств на строительство ледоколов для усиления позиций страны в Арктике. Об этом 26-й командующий Береговой охраны заявил в среду, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, сообщает УНН.

“Процесс ассигнования — длительный процесс. Сенат отметил проект (бюджета ведомства), который включает выделение 750 млн долларов”, — заявил Шульц. “Нам нужно шесть ледоколов, один из них должен быть тяжелым ледоколом”, — отметил он.

В июне президент США Дональд Трамп на церемонии смены командующего Береговой охраны, которая является в Соединенных Штатах одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что ведомство получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол. Во время церемонии вице-адмирал Карл Шульц сменил адмирала Пола Зукунфта.

Перед своей отставкой Зукунфт пояснил, что Береговая охрана разрабатывала планы по оснащению флота шестью ледоколами в течение 20 лет, а теперь закладывается фундамент их реализации, сам процесс должен быть максимально ускорен.

Как сообщал УНН, США увеличили оборонный бюджет до 716 млрд долларов в 2019 финансовый год.

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