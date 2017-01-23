Голова банківського комітету ВР не оподаткував понад 32 млн грн - у ГПУ відкрили кримінальне провадження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Генеральна прокуратура України в рамках кримінального провадження має намір дослідити доходи народного депутата від Радикальної партії України, голови банківського комітету ВР Сергія Рибалки. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду міста Києва, опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Кримінальне провадження відкрито Департаментом ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки за фактом ухилення від сплати податків.

“Народний депутат України у поданій декларації за 2015 рік зазначив отриманий дохід у сумі 9 млн грн, грошові активи на банківських рахунках у розмірі 182 тис. грн та готівкові кошти в сумі 49,2 млн грн. Загалом задекларовано наявність на 31.12.2015 грошових активів на загальну суму 49,3 млн грн.

За даними ДФС України, упродовж 1999-2015 років загалом отримано доходів, з яких сплачено податки та інші обов’язкові платежі, у сумі 16,3 млн грн.

Таким чином, зазначені доходи у сумі 32,4 млн грн, отримані протягом 1999-2015 років, не оподатковані”, — йдеться в ухвалі суду.

Суд задовольнив клопотання прокурора та надав дозвіл на проведення позапланової перевірки.

Довідка УНН: У випадку доведення вини народного депутата С.Рибалки, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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