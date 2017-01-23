Глава банковского комитета ВР не обложил налогом более 32 млн грн - в ГПУ открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины в рамках уголовного производства намерена исследовать доходы народного депутата от Радикальной партии Украины, главы банковского комитета ВР Сергея Рыбалки. Об этом говорится в постановлении Печерского суда города Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
Уголовное производство открыл Департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики по факту уклонения от уплаты налогов.
"Народный депутат Украины в поданной декларации 2015 года отметил полученный доход в сумме 9 млн грн, денежные активы на банковских счетах в размере 182 тыс. грн и наличные средства в сумме 49,2 млн грн. В общем задекларировано наличие на 31.12.2015 г. денежных активов на общую сумму 49,3 млн грн.
По данным ГФС Украины, на протяжении 1999-2015 годов в целом получено доходов, с которых уплачены налоги и другие обязательные платежи в сумме 16,3 млн грн.
Таким образом, указанные доходы в сумме 32,4 млн грн, полученные в течение 1999-2015 годов, не обложены налогом", - говорится в постановлении суда.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и дал разрешение на проведение внеплановой проверки.
Справка УНН: В случае доказательства вины народного депутата С.Рыбалки, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.