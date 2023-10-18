“Голосніше за телевізор”: Кішка Белла з Великої Британії поставила рекорд за найгучніше у світі мурчання — Книги рекордів Гіннеса
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Кішка Белла з Кембриджшира, що у Великої Британії, поставила рекорд за найгучніше у світі мурчання. Експерти з Книги рекордів Гіннеса зафіксували муркіт Белли гучністю у 54,59 децибел. Таким чином вона встановила рекорд із найгучнішого у світі муркотіння живого домашнього кота. Про це пише УНН.
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“Вона муркоче цілими днями! Якщо поруч є їжа або обійми, вона завжди муркоче. Також коли дивиться телевізор — вона любить голосно дивитися телевізор. Мій покійний чоловік завжди стогнав, коли звук її муркотіння перекривав звук телевізора вечорами”, — розповіла власниця Белли.
Деталі
Кішці-рекордсменці 14 років. Белла — безпородна кішка, що живе із людською родиною у Хантінгдона, Кембриджшир, Великій Британії.
Її муркіт на момент фіксації рекорду сягнув позначки у 54,59 децибел. Якщо порівнювати цей звук зі звичними для людини, то це схоже на звук кипіння чайника та не надто далеко від звуку працюючої пральної машини.
За словами власниці кішки-рекордсменки Ніколь Спінк, унікальний талант Белли є цілком природним. Кішка муркоче завжди, навіть під час візиту до ветеринарної клініки: “Деякі ветеринари зазначили, що це певно єдина кішка, яка коли-небудь муркотіла у їхній лікарні”, — додала власниця Белли.
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