"Громче телевизора": Кошка Белла из Великобритании поставила рекорд за самое громкое в мире мурлыканье — Книги рекордов Гиннеса

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“Она мурлычет целыми днями! Если рядом есть еда или объятия, она всегда мурлычет. Также когда смотрит телевизор — она любит громко смотреть телевизор. Мой покойный муж всегда стонал, когда звук ее мурлыканья перекрывал звук телевизора по вечерам”, — рассказала владелица Беллы.

Детали

Кошке-рекордсменке 14 лет. Белла — беспородная кошка, живущая с человеческой семьей в Хантингдоне, Кембриджшир, Великобритания.

Ее мурлыканье на момент фиксации рекорда достигло отметки в 54,59 децибел. Если сравнивать этот звук с привычными для человека, то это похоже на звук кипения чайника, и не слишком далеко от звука работающей стиральной машинки.

По словам владелицы кошки-рекордсменки Николь Спинк, уникальный талант Беллы является вполне естественным. Кошка мурлычет всегда, даже во время визита в ветеринарную клинику: “Некоторые ветеринары отметили, что это вероятно единственная кошка, которая когда-либо мурлыкала в их больнице”, — добавила владелица Беллы.

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