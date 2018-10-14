Голландський генерал: Росія намагається спровокувати морпіхів НАТО за Полярним колом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські винищувачі і кораблі роблять спроби спровокувати британських і нідерландських морських піхотинців під час їх навчань за Полярним колом. Про це в неділю повідомила газета The Daily Telegraph з посиланням на твердження начальника військового управління корпусом морської піхоти Нідерландів генерала Джеффа Мак Мутрі, передає УНН.

“Ми спостерігаємо зростання інтересу російських військових кораблів, коли проводимо навчання”, — наводить видання слова генерала. “Наприклад, коли ми проводимо маневри в рамках нашої програми протиракетної оборони, ми бачимо більше російських кораблів, ніж зазвичай, вони наближаються до нас ближче, ніж в минулі десятиліття. Вони явно хочуть зробити свою присутність видимою”, — зазначив він.

“Ми також бачимо, як російські винищувачі пролітають над нашими військовими кораблями, щоб позначити свою присутність, можна сказати, провокаційним чином”, — додав генерал.

Він також засумнівався, що вихід Великої Британії з Євросоюзу підірве тісну співпрацю в області безпеки. “Ми удвох є партнерами по НАТО, тому я не прогнозую будь-яких протиріч у спільній роботі наших збройних сил після того, як процес Brexit буде остаточно завершено. Подобається вам це чи ні, ви все ще частина Європи”, — додав Мак Мутрі.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд раніше в неділю в ефірі телерадіомовної асоціації WNL виступила з твердженням, що її країна перебуває в стані кібервійни з Росією.

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