Голландский генерал Россия пытается спровоцировать морпехов НАТО за Полярным кругом

“Мы наблюдаем растущий интерес российских военных кораблей, когда проводим учения”, — приводит издание слова генерала. “Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым”, — отметил он.

“Мы также видим, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, можно сказать, провокационным образом”, — добавил генерал.

Он также усомнился, что выход Великобритании из Евросоюза подорвет тесное сотрудничество в области безопасности. “Мы вдвоем являемся партнерами по НАТО, поэтому я не прогнозирую каких-либо противоречий в совместной работе наших вооруженных сил после того, как процесс Brexit будет окончательно завершен. Нравится вам это или нет, вы все еще часть Европы”, — добавил Мак Мутри.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд ранее в воскресенье в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL выступила с утверждением, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.