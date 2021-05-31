Голкіпер Пятов продовжив контракт із "Шахтарем"

Що відомо

Пролонгована угода діятиме ще два роки – до кінця сезону-2022/23.

Деталі

Пятов – найдосвідченіший футболіст у складі. Він виступає за команду від літа 2007 року, провів уже 14 сезонів і разом із "Шахтарем" став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 8 Кубків і 7 Суперкубків України.

Пятов із 468 матчами входить до топ-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Дарійо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні в Андрія 213 офіційних ігор, у яких він залишив ворота "Шахтаря" сухими.

Варто нагадати

Посеред Києва затримали ексзірку "Шахтара".