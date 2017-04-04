Голів АМКУ і Фонду держмайна викликали у парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Верховна Рада викликала на пленарне засідання парламенту голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва і голову Фонду державного майна Ігоря Білоуса. Відповідну пропозицію підтримали 212 і 216 народних депутатів за необхідного мінімуму у 150 голосів, передає кореспондент УНН.
Їх викликано для заслуховування інформації.
При цьому народні депутати не визначили дату, на яку викликають посадовців.
Як повідомляв УНН, в Антимонопольному комітеті провели обшуки за участю ГПУ.