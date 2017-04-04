Глав АМКУ и Фонда госимущества вызвали в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Верховная Рада вызвала на пленарное заседание парламента председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Соответствующее предложение поддержали 212 и 216 народных депутатов при необходимом минимуме в 150 голосов, передает корреспондент УНН.
Они вызваны для заслушивания информации.
При этом народные депутаты не определили дату, на которую вызывают чиновников.
Как сообщал УНН, в Антимонопольном комитете провели обыски при участии ГПУ.