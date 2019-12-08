Голи двох українців принесли "Генту" десяту перемогу в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У 18-му турі чемпіонату Бельгії “Гент” футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса на власному полі приймав “Зюльте-Варегем”, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Усі українські спортсмени з’явилися у стартовому складі господарів. Більше того, саме голи Безуса (2-а хвилина) та Яремчука (28-а хвилина) принесли “Генту” перемогу з рахунком 2:0.
Наразі, маючи в активі 35 очок, команда українців вийшла на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, але у двох конкурентів позаду є матч у запасі.
Додамо, що в цьому сезоні Яремчук провів у складі бельгійського клубу 27 матчів, в яких забив 17 м’ячів та віддав чотири гольові передачі. На рахунку Безуса 17 матчів, п’ять м’ячів та один результативний пас.