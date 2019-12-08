Голы двух украинцев принесли "Генту" десятую победу в чемпионате Бельгии

Все украинские спортсмены появились в стартовом составе хозяев. Более того, именно гола Безуса (вторая минута) и Яремчука (двадцать восьмого минута) принесли “Гента” победу со счетом 2:0.

Сейчас, имея в активе 35 очков, команда украинцев вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата, но в двух конкурентов позади является матч в запасе.

Добавим, что в этом сезоне Яремчук провел в составе бельгийского клуба 27 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету Безуса 17 матчей, пять мячей и один результативный пас.