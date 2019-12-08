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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 226 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107230 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140629 просмотра

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Голы двух украинцев принесли "Генту" десятую победу в чемпионате Бельгии

Голы двух украинцев принесли "Генту" десятую победу в чемпионате Бельгии

Киев  •  УНН

 • 12171 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В 18-м туре чемпионата Бельгии "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса на своем поле принимал "Зюльте-Варегем", информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Все украинские спортсмены появились в стартовом составе хозяев. Более того, именно гола Безуса (вторая минута) и Яремчука (двадцать восьмого минута) принесли “Гента” победу со счетом 2:0.

Сейчас, имея в активе 35 очков, команда украинцев вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата, но в двух конкурентов позади является матч в запасе.

Добавим, что в этом сезоне Яремчук провел в составе бельгийского клуба 27 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету Безуса 17 матчей, пять мячей и один результативный пас.

Украинские Национальные Новости

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