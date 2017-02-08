Гол Є.Коноплянки допоміг "Шальке" пробитися до чвертьфіналу Кубка Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Півзахисник збірної України та гельзенкірхенського "Шальке" відзначився першим голом за німецьку команду в 2017 році, передає УНН з посиланням на сайт "Шальке".
На 63-й хвилині зустрічі 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти "Зандхаузена", головний тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль вирішив надати свіжості атаки і випустив Є.Коноплянку замість Даніеля Каліджурі. Вже на 71 хвилині гравець збірної України встановив остаточний рахунок протистояння 4:1. Є.Коноплянка виявився в потрібний час і в потрібному місці, і чітко зіграв на добиванні після удару свого партнера у стійку воріт.
Варто відзначити, що для українського легіонера це перший гол у новому році та загалом шостий за весь час виступів у складі "Шальке".
Нагадаємо, що до 1/4 фіналу турніру також пробилася "Армінія", "Борусія" М, "Баварія", "Гамбург" і ФК "Лотте".