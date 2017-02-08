Гол Е.Коноплянки помог "Шальке" пробиться в четвертьфинал Кубка Германии

На 63-й минуте встречи 1/8 финала Кубка Германии против "Зандхаузен", главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль решил предоставить свежести атаки и выпустил Е.Коноплянку вместо Даниэля Калиджури. Уже на 71 минуте игрок сборной Украины установил окончательный счет противостояния 4:1. Е.Коноплянка оказался в нужное время и в нужном месте, и четко сыграл на добивании после удара своего партнера в стойку ворот.

Стоит отметить, что для украинского легионера это первый гол в новом году и в целом шестой за все время выступлений в составе "Шальке".

Напомним, что в 1/4 финала турнира также пробилась "Арминия", "Боруссия" М, "Бавария", "Гамбург" и ФК "Лотте".