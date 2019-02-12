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Гол воротаря допоміг ПФК "Львів" перемогти румунську команду

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У першому контрольному матчі другого тренувального збору у Туреччині ПФК "Львів" із великим рахунком здолав опір румунської "Полі Тімішоари", інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.

У середині першого тайму команда Юрія Бакалова заробила право на пробиття 11-метрового удару, який чітко реалізував голкіпер "синьо-золотих левів" Олександр Бандура.

На 60-й хвилині затяжна атака львівського клубу завершилася влучним дальнім ударом з 20-ти метрів гравця, що знаходиться на перегляді.

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Довершив розгром суперників ще один футболіст, якого переглядає тренерський штаб "містян". На 78-й хвилині львів’яни швидко вибігли з оборони в атаку і завершили ігровий епізод третім взяттям воріт "Полі Тімішоари".

"Це мій перший гол у професіональній кар’єрі. Колись в одному з матчів на район або область підключився до "стандарту" і забив, але це ж зовсім інший рівень. Юрій Михайлович Бакалов сказав, що якщо будуть пенальті в матчі, то пробивати з "точки" буду я. Я так і зробив – пішов і пробив", - зауважив воротар Бандура.

Додамо також, "Львів" з 23 очками знаходиться на 8 сходинці таблиці УПЛ.

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