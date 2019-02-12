Гол вратаря помог ПФК "Львов" победить румынскую команду
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В первом контрольном матче второго тренировочного сбора в Турции ПФК "Львов" с крупным счетом одолел сопротивление румынской "Поле Тимишоары", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
В середине первого тайма команда Юрия Бакалова заработала право на пробитие 11-метрового удара, который четко реализовал голкипер "сине-золотых львов" Александр Бандура.
На 60-й минуте затяжная атака львовского клуба завершилась точным дальним ударом с 20-ти метров игрока, находящегося на просмотре.
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Довершил разгром соперников еще один футболист, которого просматривает тренерский штаб "горожан". На 78-й минуте львовяне быстро выбежали из обороны в атаку и завершили игровой эпизод третьим взятием ворот "Поле Тимишоары".
"Это мой первый гол в профессиональной карьере. Когда в одном из матчей на район или область подключился к "стандарту" и забил, но это совсем другой уровень. Юрий Михайлович Бакалов сказал, что если будут пенальти в матче, то пробивать с "точки" буду я. я так и сделал - пошел и пробил", - отметил вратарь Бандура.
Добавим также, "Львов" с 23 очками находится на 8 строчке таблицы УПЛ.